Лавров указал на вмешательство Запада в дела России

Москва, 31 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об открытом пренебрежении принципами международного права западными государствами.

Запад продолжает вмешиваться в дела РФ и ее партнеров, отметил министр. Дипломат сделал заявление на открытии конференции по отношениям России и Евросоюза.

«В целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил о готовности Москвы к урегулированию взаимодействия с Брюсселем. Дипломат также выразил обеспокоенность шагами ЕС, направленными на дестабилизацию в системе отношений с Россией.