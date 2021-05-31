Новые правила получения шенгенской визы для россиян озвучили в АТОР

Москва, 31 мая. Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу теперь станут проверять более детально, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Внесение изменений в Визовую информационную систему (VIS) утвердил Европейский совет, передает РИА Новости. В качестве способа борьбы с незаконными мигрантами принято решение расширить систему за счет внесения новых данных. Так в базу данных начнут заносить не только информацию о краткосрочных визах, но и о долгосрочных и ВНЖ. Вдобавок к этому, в VIS теперь включена отсканированная страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его загранпаспорта.

Иностранным зрителям чемпионата Европы по футболу не потребуется виза для въезда на территорию России. Как сообщалось ранее, чтобы попасть в страну, нужен только паспорт болельщика — FAN ID.