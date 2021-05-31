Участники ПМЭФ обсудят вопросы налогообложения доходов физлиц

Москва, 31 мая. Вопросы налогообложения доходов физических лиц войдут в повестку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказала первый зампред бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова, предложение представителей Общественной палаты повысить «налог на богатых» до 18% — правильное. Вырученные средства, по ее словам, можно будет направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.

«Эти темы требуют обсуждения», — цитирует Перминову РИА Новости.

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Участие в форуме примут делегации из США, Китая, Германии, Франции, Катара и других стран. Как ожидается, самой многочисленной станет американская делегация.