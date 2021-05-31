В Швеции призвали Данию объяснить данные о слежке за политиками в 2013 году

Стокгольм, 31 мая. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по вопросу опубликованной информации, что спецслужбы помогали следить за политиками стран в 2013 году.

Ранее обнародовали сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за политиками Швеции и Норвегии. По словам шведского министра обороны Петера Хультквиста, правительство страны требует полной информации по этому вопросу.

«И мы должны увидеть ответ политиков в Дании», — подчеркнул он.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что АНБ с помощью властей Дании следило за рядом европейских политиков, среди которых — канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк, передала «Национальная служба новостей».

Кроме того, парламентарий бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал скандал, разгорающийся в Европе на фоне инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.