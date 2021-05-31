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новостей
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:26
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
12:19
Происшествия
Появились фотографии убитых членов семьи в Щелкове
12:18
Шоу-бизнес
Алена Водонаева удивила фанатов фото без нижнего белья
12:18
Происшествия
Писатель и историк Ян Левин умер на 40-м году жизни
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В Швеции призвали Данию объяснить данные о слежке за политиками в 2013 году

Политика
В Швеции призвали Данию объяснить данные о слежке за политиками в 2013 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Стокгольм, 31 мая. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по вопросу опубликованной информации, что спецслужбы помогали следить за политиками стран в 2013 году.

Ранее обнародовали сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за политиками Швеции и Норвегии. По словам шведского министра обороны Петера Хультквиста, правительство страны требует полной информации по этому вопросу.

«И мы должны увидеть ответ политиков в Дании», — подчеркнул он.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что АНБ с помощью властей Дании следило за рядом европейских политиков, среди которых — канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк, передала «Национальная служба новостей».

Кроме того, парламентарий бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал скандал, разгорающийся в Европе на фоне инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.

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сша швеция дания
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Все новости / Политика / В Швеции призвали Данию объяснить данные о слежке за политиками в 2013 году
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