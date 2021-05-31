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новостей
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:26
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
12:19
Происшествия
Появились фотографии убитых членов семьи в Щелкове
12:18
Шоу-бизнес
Алена Водонаева удивила фанатов фото без нижнего белья
12:18
Происшествия
Писатель и историк Ян Левин умер на 40-м году жизни
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Минобороны РФ создаст управление для работы с искусственным интеллектом

Армия
Минобороны РФ создаст управление для работы с искусственным интеллектом
mil.ru  /  Официальный сайт Минобороны РФ

Москва, 31 мая. Управление для работы с искусственным интеллектом будет создано в России к 1 декабря, заявил член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Михаил Осыко.

Отмечается, что созданием управления занимается Минобороны РФ. По словам Осыко, новое соединение будет иметь собственный бюджет. При этом его задачи и функции будут несколько схожи с теми, которые выполняет управление перспективных межвидовых исследований.

«Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта», — указал член комиссии.

Ранее сообщалось, что в России утвердили первые восемь стандартов для искусственного интеллекта. Об этом заявлял руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

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минобороны рф искусственный интеллект
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Все новости / Армия / Минобороны РФ создаст управление для работы с искусственным интеллектом
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