Минобороны РФ создаст управление для работы с искусственным интеллектом

Москва, 31 мая. Управление для работы с искусственным интеллектом будет создано в России к 1 декабря, заявил член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Михаил Осыко.

Отмечается, что созданием управления занимается Минобороны РФ. По словам Осыко, новое соединение будет иметь собственный бюджет. При этом его задачи и функции будут несколько схожи с теми, которые выполняет управление перспективных межвидовых исследований.

«Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта», — указал член комиссии.

Ранее сообщалось, что в России утвердили первые восемь стандартов для искусственного интеллекта. Об этом заявлял руководитель Росстандарта Антон Шалаев.