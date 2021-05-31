Тихановская заявила о подготовке пятого пакета антибелорусских санкций

Вильнюс, 31 мая. Пятый пакет ограничительных мер против Белоруссии сейчас готовится, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она надеется, что четвертый пакет санкций будет шире. Также Тихановская рассказала о подготовке пятого пакета, поскольку, по ее словам, граждане Белоруссии хотят этого.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Тихановской собственный план по экономическому развитию страны. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выслала бывшему кандидату в президенты республики документ, который называется «Экономический план для демократической Белоруссии».