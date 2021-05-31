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12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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Екатеринбургский стрелок заявил полиции о заложниках

Происшествия
Екатеринбургский стрелок заявил полиции о заложниках
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Екатеринбург, 31 мая. Экс-полицейский Сергей Болков, который открыл огонь по прохожим на улице Бородина, звонил в полицию с сообщением, что у него в квартире «восемь детей из ближнего зарубежья».

Злоумышленник уточнил, что собирается вести переговоры только по телефону, а не через дверь. Он также потребовал «нормальных офицеров».

По предварительным данным, Болкова уволили из правоохранительных органов в 2011 году, на пенсию он не выходил. Военно-врачебная комиссия приняла решение отстранить его от службы после выявления рассеянной неврологической симптоматики из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Кроме того, екатеринбуржец принимал участие в боевых действиях, сообщало Федеральное агентство новостей. После этого у него появились проблемы с психикой.

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екатеринбург заложники стрелок
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