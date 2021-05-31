Екатеринбургский стрелок заявил полиции о заложниках

Екатеринбург, 31 мая. Экс-полицейский Сергей Болков, который открыл огонь по прохожим на улице Бородина, звонил в полицию с сообщением, что у него в квартире «восемь детей из ближнего зарубежья».

Злоумышленник уточнил, что собирается вести переговоры только по телефону, а не через дверь. Он также потребовал «нормальных офицеров».

По предварительным данным, Болкова уволили из правоохранительных органов в 2011 году, на пенсию он не выходил. Военно-врачебная комиссия приняла решение отстранить его от службы после выявления рассеянной неврологической симптоматики из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Кроме того, екатеринбуржец принимал участие в боевых действиях, сообщало Федеральное агентство новостей. После этого у него появились проблемы с психикой.