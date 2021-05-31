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31 мая 12:32
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новостей
12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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Лоббист «Северного потока — 2» финансировал президентскую кампанию Байдена

США
Лоббист «Северного потока — 2» финансировал президентскую кампанию Байдена
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 31 мая. Американский экс-дипломат и один из лоббистов газопровода «Северный поток — 2» Ричард Берт финансировал предвыборную кампанию президента США Джозефа Байдена. Всего политик совершил два транша в размере 14 тыс. долларов. Об этом сообщил The New York Post.

По данным американского издания, Берт перевел на счета комитета Unite the Country, поддерживающего Байдена, 10 тыс. долларов в марте прошлого года и затем еще четыре — на счета штаба в октябре.

В Демократической партии изданию пояснили, что дипломат сделал пожертвования, не сообщив свой статус. Сейчас средства возвращены.

«Берт пожертвовал деньги в фонд Байдена, он не признал, что является зарегистрированным иностранным агентом и поэтому не имеет права делать взносы. Поскольку он указал другого работодателя, то не был замечен во время проверки», — прокомментировали в партии.

Сейчас экс-дипломат представляет интересы компаний-партнеров «Северного потока — 2», таких как Shell, Engie и OMV.

Берт в период с 1983 года по 1985-й работал помощником госсекретаря США по делам Европы и Канады. С 1958 по 1989 гг. он занимал должность американского посла в ФРГ, а в последнее время был советником избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам внешней политики.

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россия сша байден северный поток - 2
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Все новости / США / Лоббист «Северного потока — 2» финансировал президентскую кампанию Байдена
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