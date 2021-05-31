Лоббист «Северного потока — 2» финансировал президентскую кампанию Байдена

Вашингтон, 31 мая. Американский экс-дипломат и один из лоббистов газопровода «Северный поток — 2» Ричард Берт финансировал предвыборную кампанию президента США Джозефа Байдена. Всего политик совершил два транша в размере 14 тыс. долларов. Об этом сообщил The New York Post.

Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway https://t.co/1sgJLF9GWi pic.twitter.com/7wTQyUSlnL — New York Post (@nypost) May 29, 2021

По данным американского издания, Берт перевел на счета комитета Unite the Country, поддерживающего Байдена, 10 тыс. долларов в марте прошлого года и затем еще четыре — на счета штаба в октябре.

В Демократической партии изданию пояснили, что дипломат сделал пожертвования, не сообщив свой статус. Сейчас средства возвращены.

«Берт пожертвовал деньги в фонд Байдена, он не признал, что является зарегистрированным иностранным агентом и поэтому не имеет права делать взносы. Поскольку он указал другого работодателя, то не был замечен во время проверки», — прокомментировали в партии.

Сейчас экс-дипломат представляет интересы компаний-партнеров «Северного потока — 2», таких как Shell, Engie и OMV.

Берт в период с 1983 года по 1985-й работал помощником госсекретаря США по делам Европы и Канады. С 1958 по 1989 гг. он занимал должность американского посла в ФРГ, а в последнее время был советником избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам внешней политики.