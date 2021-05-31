В МИД РФ возмутились спокойствию ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями

Москва, 31 мая. Россия удивлена пассивной реакцией ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что контроль над вооружениями между Вашингтоном и Москвой находится в состоянии «эрозии». Такое мнение он озвучил на фоне ситуации вокруг Договора по открытому небу. Кроме этого, Гутерреш сожалеет, что Белый дом настроен так категорично.

«Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями», — возмутился Лавров.

Ранее глава российского министерства рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона.