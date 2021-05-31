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31 мая 12:31
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новостей
12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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В МИД РФ возмутились спокойствию ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями

  /   Обновлено: 31 мая 2021 11:51
Армия
В МИД РФ возмутились спокойствию ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями
pixabay.com

Москва, 31 мая. Россия удивлена пассивной реакцией ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что контроль над вооружениями между Вашингтоном и Москвой находится в состоянии «эрозии». Такое мнение он озвучил на фоне ситуации вокруг Договора по открытому небу. Кроме этого, Гутерреш сожалеет, что Белый дом настроен так категорично.

«Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями», — возмутился Лавров.

Ранее глава российского министерства рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона.

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россия сша лавров
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Все новости / Армия / В МИД РФ возмутились спокойствию ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями
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