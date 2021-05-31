Главный ирландец Голливуда: топ фильмов с Колином Фарреллом

31 мая ирландскому актеру Колину Фарреллу, ставшему уже давно «своим» в Голливуде, исполняется 45 лет. Харизматичный, строптивый и обаятельный, он часто вносит задор и характер в даже шаблонные и не слишком оригинальные образы на экране. В день рождения артиста ФАН вспоминает его самые яркие роли в большом кино.

Страна тигров (Tigerland, 2000)

Одну из первых крупных ролей юный Фаррелл сыграл в антивоенной драме американского режиссера Джоэла Шумахера. Его рядовой Роланд Бозз — бунтарь по духу и убежденный пацифист — проходит подготовку в одном из тренировочных лагерей перед отбытием во Вьетнам. В месте, где людей превращают в боевые машины, он пытается оставаться человеком и повести за собой остальных.

Кадр из фильма «Страна тигров» /

Работа молодого актера над ролью не осталась не замеченной: Фаррелла удостоили наград Общества кинокритиков Бостона и Лондона.

Сорвиголова (Daredevil, 2003)

В незаслуженно высмеянном кинокомиксе о культовом слепом супергерое актер с безумием в глазах играет одного из самых грозных его врагов. Наемный убийца по кличке Меченый, в чьих руках даже карта становится смертельным оружием, занимает почетное место в злодейском стане вселенной Marvel.

Кадр из фильма «Сорвиголова» /

В исполнении Фаррелла персонаж получился очень ярким — настолько, что впору говорить о нарочитой карикатурности и даже вычурности. Однако, по признанию зрителей и поклонников комиксов, актерский перформанс ирландца стал одним из светлых пятен не самой удачной экранизации.

Александр (Alexander, 2004)

Исторический эпик голливудского режиссера Оливера Стоуна подарил Фарреллу первую главную роль в высокобюджетном проекте. Картина, на производство которой ушло 150 млн долларов, рассказывает историю жизни и великих побед полководца Александра Македонского.

Кадр из фильма «Александр» /

Звездный состав — в кадре мы видим Анджелину Джоли, Вэла Килмера, Джареда Лето, Энтони Хопкинса — не спас киноленту от провала в прокате и прохладных отзывов со стороны критиков. Но россыпь номинаций на антипремию «Золотая малина» не стала отрицательным фактором для карьеры актера-экспериментатора, чьи главные роли были впереди.

Залечь на дно в Брюгге (In Bruges, 2008)

Одна из лучших ролей в карьере Фаррелла последовала через четыре года. Это был неудачливый и обаятельный киллер Рэй, который вместе с напарником в лице блистательного Брендана Глисона пытается не умереть от скуки в европейском городе.

Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге» /

Эталонная трагикомедия режиссера Мартина МакДоны получила весьма хвалебные отзывы критиков и зрителей и попала в списки лучших художественных фильмов. Меланхоличная драма о буднях наемников получила и ряд важных наград, в том числе премию «Золотой глобус» за актерскую работу Фаррелла.

Лобстер (The Lobster, 2015)

Нетипичными и глубокими ролями обернулось для Фаррелла сотрудничество с греческим режиссером Йоргосом Лантимосом. Его антиутопия, взявшая приз Каннского кинофестиваля и ряда других престижных премий, отправляет зрителя в мир, где неудачливых одиночек превращают в животных, если те не сумеют найти половинку всего за 45 дней.

Кадр из фильма «Лобстер» /

Фаррелл здесь играет в меру привлекательного (что непривычно для одного из красивейших людей Земли по версии журнала People) архитектора Дэвида, который после развода становится частью жестокой общественной системы. И если в начале кино притворяется мелодрамой, в которой герой пытается найти новую любовь, то по ходу сюжета мы видим, как создатели оригинально переосмысляют сам концепт романтических отношений и исследуют глубинные связи между людьми.

Джентльмены (The Gentlemen, 2019)

Одна их свежих заметных ролей ирландца — яркий и по характеру, и по стильному внешнему виду наставник неблагополучной молодежи по прозвищу Тренер, один из множества персонажей блестящей комедии британского режиссера Гая Ричи.

Кадр из фильма «Джентельмены» /

В криминальной истории, вызвавшей однозначный зрительский восторг, свои самые колоритные роли за долгое время сыграли и другие актеры — Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант. Долгожданное возвращение британского режиссера к корням удалось — авторитетный американский журнал Esquire назвал картину лучшей в его карьере за много лет.