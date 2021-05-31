Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой

Барнаул, 31 мая. Суд заключил под стражу школьницу из Барнаула в рамках расследования уголовного дела о насилии над школьницей в заброшенном здании, передает Следственный комитет.

В Алтайском крае возбудили сразу два уголовных дела после инцидента с 11-летней девочкой. По версии следствия, 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников сначала избила жертву, а затем совершила сексуальное насилие бутылкой. Видеозапись надругательства позднее появилась в Сети.

Администрация города приняла решение о сносе заброшенного здания, где произошло преступление. Кроме того, в правительство края и мэрию будет внесено постановление об устранении причин, способствовавших издевательствам над детьми.

Бездомного мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, сообщало Федеральное агентство новостей. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.