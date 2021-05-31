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31 мая 11:04
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новостей
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
Все новости

Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье

Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
пресс-служба ЮВО

Москва, 31 мая. Региональная военно-спортивная игра «Победа» состоялась на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье.

Участие в играх приняли представители юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Мероприятие было приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе состязаний около 100 человек продемонстрировали отличную форму во время сдачи нормативов по физической подготовке при преодолении общевойсковой полосы препятствий, а также показали высокий уровень строевой подготовки. Также были проведены практические занятия по стрельбе — участники игр «Победа» упражнялись в поражении целей из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова.

Завершающим этапом военно-спортивных игр стало преодоление трассы «Дорога Героев»: участникам состязаний необходимо было выполнить задачи по военно-медицинской подготовке, метать гранаты, отражать нападение условной ДРГ противника со стрельбой из АК.

В Южном военном округе (ЮВО) ранее состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию пятилетнего юбилея со дня создания военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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победа юнармия патриот
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