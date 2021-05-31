Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье

Москва, 31 мая. Региональная военно-спортивная игра «Победа» состоялась на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье.

Участие в играх приняли представители юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Мероприятие было приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе состязаний около 100 человек продемонстрировали отличную форму во время сдачи нормативов по физической подготовке при преодолении общевойсковой полосы препятствий, а также показали высокий уровень строевой подготовки. Также были проведены практические занятия по стрельбе — участники игр «Победа» упражнялись в поражении целей из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова.

Завершающим этапом военно-спортивных игр стало преодоление трассы «Дорога Героев»: участникам состязаний необходимо было выполнить задачи по военно-медицинской подготовке, метать гранаты, отражать нападение условной ДРГ противника со стрельбой из АК.

В Южном военном округе (ЮВО) ранее состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию пятилетнего юбилея со дня создания военно-патриотического общественного движения «Юнармия».