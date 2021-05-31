Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте

Санкт-Петербург, 31 мая. К сотрудникам полиции Северной столицы обратилась пожилая женщина, у которой в церкви похитили дамскую сумку.

Пенсионерка находилась во Владимирской церкви, расположенной в Кронштадте, сообщает источник ФАН. В сумке был кошелек с денежными средствами на сумму 4700 рублей.

По подозрению в совершении кражи разыскивается мужчина средних лет, предположительно, без определенного места жительства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его в пункт приема цветных металлов, сообщал ФАН. Общая сумма причиненного ущерба составила 250 тыс. рублей.