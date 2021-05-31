Соседка екатеринбургского стрелка рассказала подробности его задержания

Опубликовано видео задержания мужчины, стрелявшего по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Под осуждающие крики соседей, злоумышленника увезли в отделение.

Словно сюжет голливудского блокбастера наблюдали вчера воочию жители екатеринбургского Химмаша. Около 19:00 на улице Бородина стали раздаваться выстрелы, прохожие бросились в россыпную.

«Кто за машину, кто под машину. Он стрелял, такие взрывы были, что не дай бог», — вспоминает местная жительница Надежда.

Как оказалось, стрельбу устроил один из жителей района. Изрядно выпивший мужчина, вооружившись охотничьим карабином, стал беспорядочно палить из окна своего балкона по проезжающим автомобилям и прохожим. Надежда Топырина живет по соседству на два этажа ниже, когда услышала выстрелы, очень испугалась.

«Он, когда начинал стрелять, так у меня стекла дрожали, я отходила от окна, думала, что потом, наверное, гранаты полетят, если у него столько патронов этих было, он очень много стрелял», — говорит соседка.

По словам очевидцев, стрельба раздавалась очередями на протяжении часа. На место происшествия оперативно прибыла Росгвардия и полиция. Последние оцепили окрестности.

Однако не обошлось без пострадавших: шальные пули успели задеть двух человек: 9-летней девочке пуля попала в живот, сотруднику Росгвардии в ногу. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Тем временем злоумышленник продолжал стрелять из окна, не реагирую на призывы сдаться.

«Он нес пьяный бред. Когда сотрудник полиции подошел к его балкону, он ему: «Серега выходи, давай поговорим, спустись», — он: «Я не могу, я не пойду», — он: «Да че ты, давай выходи поговорим», — и он давай в сотрудника стрелять», — пытается восстановить картину соседка Надежда.

Квартиру стрелка пришлось брать штурмом. Пьяный мужчина оказал вооруженное сопротивление СОБРу, восемь раз выстрелив в сотрудников. По словам очевидцев, во время противостояния с силовиками в квартире злоумышленника раздался громкий хлопок, после чего из окна повалил дым. Спустя некоторое время мужчину вывели в наручниках.

Федеральное агентство новостей /

По имеющейся информации, преступником оказался 48-летний бывший полицейский Сергей Болков, имевший разрешение на оружие. Из органов его уволили более десяти лет назад. Сейчас мужчине предстоит пройти психологическую экспертизу. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.