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31 мая 12:31
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новостей
12:30
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:30
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:22
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
12:19
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Соседка екатеринбургского стрелка рассказала подробности его задержания

ФАН-ТВ
Соседка екатеринбургского стрелка рассказала подробности его задержания
Федеральное агентство новостей  / 

Опубликовано видео задержания мужчины, стрелявшего по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Под осуждающие крики соседей, злоумышленника увезли в отделение.

Словно сюжет голливудского блокбастера наблюдали вчера воочию жители екатеринбургского Химмаша. Около 19:00 на улице Бородина стали раздаваться выстрелы, прохожие бросились в россыпную.

«Кто за машину, кто под машину. Он стрелял, такие взрывы были, что не дай бог», — вспоминает местная жительница Надежда.

Как оказалось, стрельбу устроил один из жителей района. Изрядно выпивший мужчина, вооружившись охотничьим карабином, стал беспорядочно палить из окна своего балкона по проезжающим автомобилям и прохожим. Надежда Топырина живет по соседству на два этажа ниже, когда услышала выстрелы, очень испугалась.

«Он, когда начинал стрелять, так у меня стекла дрожали, я отходила от окна, думала, что потом, наверное, гранаты полетят, если у него столько патронов этих было, он очень много стрелял», — говорит соседка.

По словам очевидцев, стрельба раздавалась очередями на протяжении часа. На место происшествия оперативно прибыла Росгвардия и полиция. Последние оцепили окрестности.

Однако не обошлось без пострадавших: шальные пули успели задеть двух человек: 9-летней девочке пуля попала в живот, сотруднику Росгвардии в ногу. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Тем временем злоумышленник продолжал стрелять из окна, не реагирую на призывы сдаться.

«Он нес пьяный бред. Когда сотрудник полиции подошел к его балкону, он ему: «Серега выходи, давай поговорим, спустись», — он: «Я не могу, я не пойду», — он: «Да че ты, давай выходи поговорим», — и он давай в сотрудника стрелять», — пытается восстановить картину соседка Надежда.

Квартиру стрелка пришлось брать штурмом. Пьяный мужчина оказал вооруженное сопротивление СОБРу, восемь раз выстрелив в сотрудников. По словам очевидцев, во время противостояния с силовиками в квартире злоумышленника раздался громкий хлопок, после чего из окна повалил дым. Спустя некоторое время мужчину вывели в наручниках.

Соседка екатеринбургского стрелка рассказала подробности его задержания
Федеральное агентство новостей  / 

По имеющейся информации, преступником оказался 48-летний бывший полицейский Сергей Болков, имевший разрешение на оружие. Из органов его уволили более десяти лет назад. Сейчас мужчине предстоит пройти психологическую экспертизу. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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екатеринбург стрелок подробности соседка
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