МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы

Париж, 31 мая. Министерство иностранных дел Франции оценило появившиеся сообщения о возможной слежке американских спецслужб за европейскими политиками.

Во французском внешнеполитическом ведомстве назвали возможный факт слежки чрезвычайно серьезным.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что разведка Дании оказывала содействие Агентству национальной безопасности США в осуществлении наблюдения за политиками из Европы. В том числе объектом прослушки неоднократно становилась канцлер Германии Ангела Меркель.