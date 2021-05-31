Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции

Москва, 31 мая. Актриса Ольга Машная сделала пластику носа, а затем легла на стол хирурга, чтобы откачать жир с живота. Во время последней операции у нее обнаружили грыжу.

Артистка призналась, что ей не нравился ее нос. Хирург скорректировал его хорошо, но следующая операция не задалась.

«Я потом уже узнала, что каждый специалист делает одно-два хорошо, но найти специалиста, который сделает хорошо нос, губы, подтяжку лица и липосакцию, сложно. Тот же врач делал мне липосакцию живота, и он не очень справился», — рассказала Машная о неудаче в эфире программы «Секрет на миллион».

Женщина стала участницей одного шоу о пластической хирургии. Тогда она решила сделать липосакцию, и во время операции у нее обнаружили грыжу. Но удалять ее не стали.

«Доктор сказал мне, что у меня грыжа. Я этого не знала. И я так растерялась, потому то я, наивная, думала, что это программа о здоровье. Я даже не спросила, почему мне ее не удалили», — сказала звезда сериала «Гардемарины, вперед!», добавив, что проблема до сих пор не решена.

Артистка откровенно рассказывает о своем здоровье. Звезда призналась, что давно страдает от высокого давления, что привело в ужас врача и ведущую Елену Малышеву.