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31 мая 11:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
11:03
Украина
И это знак: эксперты назвали причины, почему украинцы не хотят в НАТО
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
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Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
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Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции

Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
Кадр из фильма «Земский доктор. Любовь вопреки»

Москва, 31 мая. Актриса Ольга Машная сделала пластику носа, а затем легла на стол хирурга, чтобы откачать жир с живота. Во время последней операции у нее обнаружили грыжу.

Артистка призналась, что ей не нравился ее нос. Хирург скорректировал его хорошо, но следующая операция не задалась.

«Я потом уже узнала, что каждый специалист делает одно-два хорошо, но найти специалиста, который сделает хорошо нос, губы, подтяжку лица и липосакцию, сложно. Тот же врач делал мне липосакцию живота, и он не очень справился», — рассказала Машная о неудаче в эфире программы «Секрет на миллион».

Женщина стала участницей одного шоу о пластической хирургии. Тогда она решила сделать липосакцию, и во время операции у нее обнаружили грыжу. Но удалять ее не стали.

«Доктор сказал мне, что у меня грыжа. Я этого не знала. И я так растерялась, потому то я, наивная, думала, что это программа о здоровье. Я даже не спросила, почему мне ее не удалили», — сказала звезда сериала «Гардемарины, вперед!», добавив, что проблема до сих пор не решена.

Артистка откровенно рассказывает о своем здоровье. Звезда призналась, что давно страдает от высокого давления, что привело в ужас врача и ведущую Елену Малышеву.

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актриса пластическая операция липосакция машная
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
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