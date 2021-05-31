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31 мая 11:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
11:03
Украина
И это знак: эксперты назвали причины, почему украинцы не хотят в НАТО
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
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Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
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Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье

  /   Обновлено: 31 мая 2021 10:56
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Щелково, 31 мая. Четыре трупа с сильными гнилостными изменениями, в том числе двоих детей, обнаружены в одной из квартир Щелково. Как стало известно ФАН, на теле матери и дочерей — множественные колото-резанные ранения.

В дежурную часть подмосковного Щелково обратился житель одного из многоквартирных домов. Он сообщил, что из соседнего помещения чувствуется сильный трупный запах. На место происшествия выдвинулись стражи порядка и сотрудники МЧС. После того, как дверь в жилище была взломана, перед глазами силовиков открылась страшная картина. Стало понятно, что в квартире произошло страшное преступление.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По крупицам правоохранители собрали предварительную информацию. Были опрошены соседи и другие свидетели.

«Семья проживала в квартире, которую они недавно купили в ипотеку, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Все их родственники, кроме одного, проживают в Таджикистане. Он позвонил погибшей женщине в первый раз 21 апреля. На его вызов никто не ответил, в том числе и дети».

Сначала это не обеспокоило звонившего. Он не придал особого значения тому факту, что родственники не берут трубку.

«Следующий звонок был осуществлен через неделю, — продолжил источник. — На этот раз телефон взял глава семейства. Он сообщил звонившему, что у них все хорошо и они делают ремонт. Однако на следующий день телефоны погибшей семьи были уже заблокированы».

Этот факт опять не взволновал родственника. Мужчина решил, что они уехали куда-нибудь отдыхать.

«Тревогу забил сосед пострадавших. Он вызвал полицию и сотрудников МЧС. Дверь оказалась заперта изнутри. Когда спасатели вскрыли ее специальным оборудованием, то выяснилось, что все жители мертвы. 41-летняя мать и две дочери, которым на момент смерти было 12 и 17 лет, лежали на кроватях. Их тела были в полуразложенном состоянии и на них имелось множество колото-резанных ранений», — дополнил источник.

Труп хозяина жилища оказался без криминальных повреждений. Недалеко от его местонахождения правоохранители обнаружили емкость из-под уксусной кислоты.

«Нам удалось выяснить, что 42-летний мужчина работал в службе безопасности одной из телекомпаний. По оперативной информации он за последнее время набрал много долгов. Плюс еще квартира, купленная в ипотеку», — резюмировал источник.

Если виновный в трагедии будет установлен, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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уголовное дело трупы щелково семья
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