Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье

Щелково, 31 мая. Четыре трупа с сильными гнилостными изменениями, в том числе двоих детей, обнаружены в одной из квартир Щелково. Как стало известно ФАН, на теле матери и дочерей — множественные колото-резанные ранения.

В дежурную часть подмосковного Щелково обратился житель одного из многоквартирных домов. Он сообщил, что из соседнего помещения чувствуется сильный трупный запах. На место происшествия выдвинулись стражи порядка и сотрудники МЧС. После того, как дверь в жилище была взломана, перед глазами силовиков открылась страшная картина. Стало понятно, что в квартире произошло страшное преступление.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По крупицам правоохранители собрали предварительную информацию. Были опрошены соседи и другие свидетели.

«Семья проживала в квартире, которую они недавно купили в ипотеку, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Все их родственники, кроме одного, проживают в Таджикистане. Он позвонил погибшей женщине в первый раз 21 апреля. На его вызов никто не ответил, в том числе и дети».

Сначала это не обеспокоило звонившего. Он не придал особого значения тому факту, что родственники не берут трубку.

«Следующий звонок был осуществлен через неделю, — продолжил источник. — На этот раз телефон взял глава семейства. Он сообщил звонившему, что у них все хорошо и они делают ремонт. Однако на следующий день телефоны погибшей семьи были уже заблокированы».

Этот факт опять не взволновал родственника. Мужчина решил, что они уехали куда-нибудь отдыхать.

«Тревогу забил сосед пострадавших. Он вызвал полицию и сотрудников МЧС. Дверь оказалась заперта изнутри. Когда спасатели вскрыли ее специальным оборудованием, то выяснилось, что все жители мертвы. 41-летняя мать и две дочери, которым на момент смерти было 12 и 17 лет, лежали на кроватях. Их тела были в полуразложенном состоянии и на них имелось множество колото-резанных ранений», — дополнил источник.

Труп хозяина жилища оказался без криминальных повреждений. Недалеко от его местонахождения правоохранители обнаружили емкость из-под уксусной кислоты.

«Нам удалось выяснить, что 42-летний мужчина работал в службе безопасности одной из телекомпаний. По оперативной информации он за последнее время набрал много долгов. Плюс еще квартира, купленная в ипотеку», — резюмировал источник.

Если виновный в трагедии будет установлен, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.