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15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:27
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
15:06
Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
15:02
Происшествия
Экс-бойцы получили по 16 и 15 лет за стрельбу в Москва-Сити
15:02
Иран
МИД Ирана опроверг информацию об экспорте нефти в США
15:02
Шоу-бизнес
Лена Миро обрушилась с критикой на Бузову за вульгарный танец в Волгограде
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Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте

  /   Обновлено: 31 мая 2021 15:23
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

В понедельник, 31 мая, с 15:20 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция члена морской квалификационной комиссии АМП «Большой порт СПб» и квалификационной комиссии ГБУ «Волго-Балт», мастера спорта международного класса по парусному спорту Сергея Тимошкова.

В ходе пресс-конференции он объясняет, почему Санкт-Петербург, имея все условия для развития парусного спорта, до сих пор так и не занял лидирующих позиций в мировом яхтинге.

Санкт-Петербург с момента своего основания получил звание главного морского города страны, но у яхтинга в регионе есть ряд проблем. Например, ситуация с яхтенным туризмом на территории соседних стран заметно лучше, чем в России. Чиновники неоднократно делали заявления, о том, что яхтинг в городе должен развиваться. Грамотно организованная яхтенная инфраструктура может приносить городу миллионы евро, но развития в этой области пока нет. Почему это происходит, обсуждают в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Также в студии пресс-центра «Патриот» Андрей Ахметов, ведущий конструктор на верфи исторического судостроения «Полтава», капитан судна «Фортуна-2», рассказывает о проблемах восстановления и строительства исторических судов.

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петербург санкт-петербург парусный спорт яхтенный спорт яхтинг
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