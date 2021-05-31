Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте

В понедельник, 31 мая, с 15:20 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция члена морской квалификационной комиссии АМП «Большой порт СПб» и квалификационной комиссии ГБУ «Волго-Балт», мастера спорта международного класса по парусному спорту Сергея Тимошкова.

В ходе пресс-конференции он объясняет, почему Санкт-Петербург, имея все условия для развития парусного спорта, до сих пор так и не занял лидирующих позиций в мировом яхтинге.

Санкт-Петербург с момента своего основания получил звание главного морского города страны, но у яхтинга в регионе есть ряд проблем. Например, ситуация с яхтенным туризмом на территории соседних стран заметно лучше, чем в России. Чиновники неоднократно делали заявления, о том, что яхтинг в городе должен развиваться. Грамотно организованная яхтенная инфраструктура может приносить городу миллионы евро, но развития в этой области пока нет. Почему это происходит, обсуждают в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Также в студии пресс-центра «Патриот» Андрей Ахметов, ведущий конструктор на верфи исторического судостроения «Полтава», капитан судна «Фортуна-2», рассказывает о проблемах восстановления и строительства исторических судов.