МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину

Москва, 31 мая. Поставки российского газа через территорию Украины будут продолжаться до тех пор, пока действуют соответствующие контракты, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Помимо этого, Россия изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона, подчеркнули в ведомстве. При этом главное в данной ситуации — не навредить отечественным компаниям, добавили в МИД.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» находится на заключительной стадии. В связи с этим на Украине обеспокоены возможностью прекращения транзита российского газа.

Москва и Киев в декабре 2019 года подписали пакет соглашений о транзите голубого топлива. «Газпром» обязался обеспечить прокачку 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд — в последующие четыре.