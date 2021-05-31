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31 мая 11:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
Все новости

МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину

Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 31 мая. Поставки российского газа через территорию Украины будут продолжаться до тех пор, пока действуют соответствующие контракты, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Помимо этого, Россия изучает возможность экономических санкций против США в ответ на шаги Вашингтона, подчеркнули в ведомстве. При этом главное в данной ситуации — не навредить отечественным компаниям, добавили в МИД.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» находится на заключительной стадии. В связи с этим на Украине обеспокоены возможностью прекращения транзита российского газа.

Москва и Киев в декабре 2019 года подписали пакет соглашений о транзите голубого топлива. «Газпром» обязался обеспечить прокачку 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд — в последующие четыре.

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украина мид рф газ Россия и украина
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Все новости / Экономика / МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
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