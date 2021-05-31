Врачи прооперировали раненную в Екатеринбурге школьницу

Екатеринбург, 31 мая. Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 1 прооперировали девятилетнюю девочку, которую накануне ранил уральский стрелок. Состояние школьницы тяжелое.

Несовершеннолетняя находится в реанимации под постоянным контролем медицинского персонала больницы, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя свердловского минздрава Константина Шестакова.

Вечером житель Екатеринбурга открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры, успев ранить школьницу в живот и сотрудника Росгвардии — в ногу. Известно, что мужчина раньше работал в МВД, а в момент инцидента был сильно пьян.

Ранее в СМИ появилась запись задержания злоумышленника. При штурме мужчина оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в том числе, восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии.