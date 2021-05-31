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31 мая 11:03
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новостей
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
Все новости

Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме

Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
пресс-служба администрации Краснодарского края

Екатеринбург, 31 мая. Несовершеннолетний ребенок, получивший ранения в результате стрельбы, введен в медикаментозную кому.

Юной пациентке провели сложнейшую операцию. Она длилась почти всю ночь. При этом медики не смогли восстановить здоровье девочки, в настоящий момент она находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее бывший сотрудник полиции обстреливал из охотничьего карабина прохожих и проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия собрали около 70 гильз, их направили на экспертизу. В результате инцидента ранения также получил сотрудник Росгвардии, приехавший на вызов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить пожизненное заключение, сообщал ФАН.

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екатеринбург стрельба кома девочка
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Все новости / Происшествия / Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
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