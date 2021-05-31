Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме

Екатеринбург, 31 мая. Несовершеннолетний ребенок, получивший ранения в результате стрельбы, введен в медикаментозную кому.

Юной пациентке провели сложнейшую операцию. Она длилась почти всю ночь. При этом медики не смогли восстановить здоровье девочки, в настоящий момент она находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее бывший сотрудник полиции обстреливал из охотничьего карабина прохожих и проезжающие мимо автомобили. На месте происшествия собрали около 70 гильз, их направили на экспертизу. В результате инцидента ранения также получил сотрудник Росгвардии, приехавший на вызов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить пожизненное заключение, сообщал ФАН.