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31 мая 11:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
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Солистка Little Big не жалеет, что группа не поехала на Евровидение

  /   Обновлено: 31 мая 2021 10:40
Шоу-бизнес
Солистка Little Big не жалеет, что группа не поехала на Евровидение
instagram.com  /  @sonyatayurskaya

Москва, 31 мая. Популярная группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021. Солистка коллектива Софья Таюрская рассказала, какие в этом есть плюсы для музыкантов.

Группа Little Big выиграла в национальном отборе и должна была представлять Россию на Евровидении в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. А в этом году артисты не стали подавать заявку на участие, поскольку не подготовили трек, который мог бы «переплюнуть» Uno.

Таюрская не жалеет, что в этом году ее группа не поехала в Роттердам на песенный конкурс. По ее словам, у коллектива получилась красивая история, связанная с Евровидением-2020.

«Получилась отличная история и для нас, и в принципе для Евровидения. Это легендарное Евровидение, которое не произошло. Только положительный фидбэк. Нет такого, что мы проиграли или выиграли. Я довольна исходом», — рассказала певица в интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!».

Группа Little Big обзавелась огромной армией фанатов после победы в отборе на Евровидение. С тех пор музыканты стали частыми гостями во многих шоу, в том числе появились в передаче «Орел и решка». Солисты коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская на один выпуск стали ведущими программы и вместе отправились в Атланту.

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евровидение собчак Little Big таюрская
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