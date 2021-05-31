Солистка Little Big не жалеет, что группа не поехала на Евровидение

Москва, 31 мая. Популярная группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021. Солистка коллектива Софья Таюрская рассказала, какие в этом есть плюсы для музыкантов.

Группа Little Big выиграла в национальном отборе и должна была представлять Россию на Евровидении в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. А в этом году артисты не стали подавать заявку на участие, поскольку не подготовили трек, который мог бы «переплюнуть» Uno.

Таюрская не жалеет, что в этом году ее группа не поехала в Роттердам на песенный конкурс. По ее словам, у коллектива получилась красивая история, связанная с Евровидением-2020.

«Получилась отличная история и для нас, и в принципе для Евровидения. Это легендарное Евровидение, которое не произошло. Только положительный фидбэк. Нет такого, что мы проиграли или выиграли. Я довольна исходом», — рассказала певица в интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!».

Группа Little Big обзавелась огромной армией фанатов после победы в отборе на Евровидение. С тех пор музыканты стали частыми гостями во многих шоу, в том числе появились в передаче «Орел и решка». Солисты коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская на один выпуск стали ведущими программы и вместе отправились в Атланту.