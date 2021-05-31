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31 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
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Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран

Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
Федеральное агентство новостей  / 

Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Восстановление экономики

Украинская экономика после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, начала восстанавливаться. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уже в первые четыре месяца текущего года мы (власти Украины — Прим. ФАН) фиксируем положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться», — отметил он.

Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
facebook.com  / Денис Шмигаль

Он добавил, что для того, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы, нужно заложить «надежный фундамент» в 2021 году.

«О модернизации экономики можно забыть»

Как отметил Александр Разуваев, европейская концепция экономической модернизации предусматривает масштабные частные инвестиции компаний Евросоюза, создание новых производств под уже готовые рынки сбыта. Данная схема стандартная, она сработала в Польше и Турции, но провалилась в Прибалтике. Именно в расчете на данную модернизацию Украина разорвала связи с Россией и другими странами ЕАЭС. Процесс должен был пойти еще в 2015 году, и, грубо говоря, Украине нужно 20 млрд долларов иностранных инвестиций в год.

«Однако серьезных денег Украина так и не увидела. О модернизации экономики пришлось забыть. Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой. В результате несколько миллионов граждан Украины были вынуждены покинуть страну и отправиться на заработки в Европу. Причины данной ситуации в значительной степени заключаются в самой Украине», — пояснил Александр Разуваев.

Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
alpari.ru  / 

Экономист напомнил, что в свое время Чехия, Польша, Венгрия делали очень много для того, чтобы понравиться европейским инвесторам. Венгрия, например, первой сняла ограничения на европейские инвестиции в свой финансовый сектор. Украина же занималась политикой, борьбой с Россией, а не экономикой. В результате корпоративное управление и прозрачность украинских компаний остаются слабыми, а зависимость властей от олигархов сильной. Кроме того, сохраняются военно-политические риски.

«Что может сделать Украина в текущей ситуации? Нужна массовая приватизация всех предприятий в пользу иностранных компаний. Независимые директора, прежде всего, иностранцы во всех ключевых компаниях. В свое время российско-британская «ТНК-BP» наголову была прозрачней и лучше по качеству корпоративного управления, чем «Газпром» или «Роснефть». МТС, в капитале которого сидел Deutsche Telekom, значительно превосходил «Ростелеком» и другие дочки российского государственного «Связьинвеста». Вопрос только в том, кто из серьезных игроков купит. Теоретически можно надеяться лишь на инвесторов из Польши или Турции», — добавил Александр Разуваев.

Что касается ситуации с COVID-19, то, по мнению эксперта, ограничения и рецессия, конечно, искусственны. Ограничения во всем мире в итоге будут сняты, и экономика, в том числе экономика Украины, восстановится на докризисный уровень. Однако принципиально ничего не изменится. Украина останется одной из самых бедных стран Европы и СНГ. Украинский урок, кстати, очень показателен для Беларуси, которая экономически связана с Россией намного крепче, чем Украина в 2013 году.

МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Кроме того, сам Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от МВФ.

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украина экономика
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