Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран

Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Восстановление экономики

Украинская экономика после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, начала восстанавливаться. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уже в первые четыре месяца текущего года мы (власти Украины — Прим. ФАН) фиксируем положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться», — отметил он.

facebook.com / Денис Шмигаль

Он добавил, что для того, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы, нужно заложить «надежный фундамент» в 2021 году.

«О модернизации экономики можно забыть»

Как отметил Александр Разуваев, европейская концепция экономической модернизации предусматривает масштабные частные инвестиции компаний Евросоюза, создание новых производств под уже готовые рынки сбыта. Данная схема стандартная, она сработала в Польше и Турции, но провалилась в Прибалтике. Именно в расчете на данную модернизацию Украина разорвала связи с Россией и другими странами ЕАЭС. Процесс должен был пойти еще в 2015 году, и, грубо говоря, Украине нужно 20 млрд долларов иностранных инвестиций в год.

«Однако серьезных денег Украина так и не увидела. О модернизации экономики пришлось забыть. Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой. В результате несколько миллионов граждан Украины были вынуждены покинуть страну и отправиться на заработки в Европу. Причины данной ситуации в значительной степени заключаются в самой Украине», — пояснил Александр Разуваев.

alpari.ru /

Экономист напомнил, что в свое время Чехия, Польша, Венгрия делали очень много для того, чтобы понравиться европейским инвесторам. Венгрия, например, первой сняла ограничения на европейские инвестиции в свой финансовый сектор. Украина же занималась политикой, борьбой с Россией, а не экономикой. В результате корпоративное управление и прозрачность украинских компаний остаются слабыми, а зависимость властей от олигархов сильной. Кроме того, сохраняются военно-политические риски.

«Что может сделать Украина в текущей ситуации? Нужна массовая приватизация всех предприятий в пользу иностранных компаний. Независимые директора, прежде всего, иностранцы во всех ключевых компаниях. В свое время российско-британская «ТНК-BP» наголову была прозрачней и лучше по качеству корпоративного управления, чем «Газпром» или «Роснефть». МТС, в капитале которого сидел Deutsche Telekom, значительно превосходил «Ростелеком» и другие дочки российского государственного «Связьинвеста». Вопрос только в том, кто из серьезных игроков купит. Теоретически можно надеяться лишь на инвесторов из Польши или Турции», — добавил Александр Разуваев.

Что касается ситуации с COVID-19, то, по мнению эксперта, ограничения и рецессия, конечно, искусственны. Ограничения во всем мире в итоге будут сняты, и экономика, в том числе экономика Украины, восстановится на докризисный уровень. Однако принципиально ничего не изменится. Украина останется одной из самых бедных стран Европы и СНГ. Украинский урок, кстати, очень показателен для Беларуси, которая экономически связана с Россией намного крепче, чем Украина в 2013 году.

МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Кроме того, сам Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от МВФ.