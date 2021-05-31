Бездомного задержали по подозрению в изнасиловании челябинской школьницы

Челябинск, 31 мая. В Челябинской области задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее судимый мужчина без определенного места жительства совершил насилие над несовершеннолетней школьницей. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили представители регионального СК.

Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника, сообщал ФАН. Девушка сообщила, что несколько недель назад во время прогулки в парке «Александрино» ее изнасиловал неизвестный.