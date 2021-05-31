Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы

Москва, 31 мая. Редакция издания News.ru объявила о закрытии портала по экономическим причинам. Об этом сообщается на самом сайте. Архив новостей пока остается открытым.

Новостной портал News.ru объявил о своем закрытии после 20 лет работы, говорится в сообщении, размещенном на сайте. Редакция поблагодарила читателей и отметила, что поводом для закрытия являются экономические причины.

Российское интернет-издание Newsru.com начало свою работу в августе 2000 года. Прежде оно являлось сайтом телекомпании НТВ.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор выявил около 40 случаев цензуры российских средств массовой информации на зарубежных платформах. Ведомство потребовало от администрации YouTube снять ограничения с канала «Вести Крым».