На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов

Петропавловск-Камчатский, 31 мая. Сотовая связь пропала у клиентов «МегаФона», Tele2 и «Билайна» на Камчатке. Об этом в понедельник сообщили местные жители.

Помимо отсутствия мобильной связи, в регионе не работают интернет и кабельное ТВ, передают РИА Новости. Как рассказали представители компании «Ростелеком», неполадки связаны с повреждением кабеля при проведении сторонней организацией земельных работ.

Россияне недавно пожаловались на сбой в работе «Яндекс.Музыки». Как сообщалось ранее, соответствующая информация была представлена на сайте Downdetector.