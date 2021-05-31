Представитель офиса Зеленского не исключил всеукраинского референдума

Киев, 31 мая. Советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк назвал условие для всеукраинского референдума.

Если переговоры по Донбассу будут требовать проведения референдума, то власти готовы его провести. Для его осуществления нужно учитывать те «предохранители», которые уже зафиксированы в принятом законе, указал Подоляк.

«Украина делает все возможное для того, чтобы найти такой дипломатический путь, который обеспечит настоящий длительный мир», — заявил представитель Киева.

Global Look Press / Svancara Petr/CTK

Ранее вице-премьер-министр страны Борис Колесников сообщил, что особый статус должны иметь все украинские регионы, а не только Донбасс. Это позволит им обрести некоторые преимущества.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука о невозможности продолжать переговоры в Минске после инцидента с самолетом Ryanair, пишет НСН.