Краснодарский СК добился от организации полного погашения задолженности по зарплате

Краснодар, 31 мая. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего гендиректора ООО «Вихревые технологии», который не выплачивал сотрудникам зарплату.

Установлено, что фигурант, работающий в сфере производства газовых сепараторов, с июня 2018 по февраль 2021 года не выплачивал в полном объеме заработную плату свыше двух месяцев десяти сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 1 миллион 300 тысяч рублей. При этом мужчина мог выдавать деньги, но он использовал их на свои цели.

В настоящее время права сотрудников восстановлены, зарплата выплачена в полном объеме. В СК пообещали, что впредь следователи будут оперативно реагировать на каждый факт невыплаты заработной платы, так как защита трудовых прав граждан – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации.