Минтранс и «Автодор» уточнят правила пользования платными трассами

Москва, 31 мая. Правительство может принять новое постановление, описывающее правила пользования платными трассами. Соответствующий проект разработали Минтранс и «Автодор».

Документ уже прошел общественное обсуждение и находится в Анатомическом центре Правительства РФ. Он расшифровывает механизм работы системы «свободный поток», позволяющей проезжать по платным дорогам без остановки перед шлагбаумом.

Как пишет «Коммерсантъ», проект постановления также раскрывает понятия «электронное средство регистрации проезда», предоплаты и постоплаты. Кроме того, документ устанавливает тарифы в зависимости от времени, дней недели и типа автомобиля.

Власти Москвы ранее предложили жителям столицы поделиться мнением по поводу изменения скоростного режима на дорогах города. Речь идет как об уменьшении, так и об увеличении лимита скорости передвижения на машине.