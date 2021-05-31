Тамбов, «Русская линия» и канал «Правосудие» выйдут на связь с «Патриотом»

Актуальные события и проблемы русской провинции обсудят в пресс-центре руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и партнеры медиагруппы.

С пресс-центром выйдут на связь:

главный редактор информационного портала «ТВОЛК городские порталы» Елена Сертакова . Сайт начал свою работу в 2012 году. Он освещает преимущественно события малых городов Тамбовской области, таких как Рассказово, Моршанск, Мичуринск, и их районов. Пользователи сайта имеют возможность сообщать о волнующих их проблемах и самостоятельно делиться интересными фактами и событиями. Это позволяет всегда иметь живую, активную аудиторию и обеспечивает широкий охват тем как на местном, так и на федеральном уровне. Сайт входит в топ-5 по рейтингам популярности СМИ Тамбовской области;

. Сайт начал свою работу в 2012 году. Он освещает преимущественно события малых городов Тамбовской области, таких как Рассказово, Моршанск, Мичуринск, и их районов. Пользователи сайта имеют возможность сообщать о волнующих их проблемах и самостоятельно делиться интересными фактами и событиями. Это позволяет всегда иметь живую, активную аудиторию и обеспечивает широкий охват тем как на местном, так и на федеральном уровне. Сайт входит в топ-5 по рейтингам популярности СМИ Тамбовской области; Анатолий Степанов , главный редактор и учредитель информационно-аналитической службы «Русская народная линия». «РНЛ» — это главный интернет-портал России по уникальной проблематике церковно-государственных отношений, на котором ежедневно публикуются статьи, комментарии и новости. Это — журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России, это — оперативная аналитика актуальных церковных и церковно-государственных вопросов, это — православный взгляд на важнейшие политические, общественные, экономические и культурные проблемы;

, главный редактор и учредитель информационно-аналитической службы «Русская народная линия». «РНЛ» — это главный интернет-портал России по уникальной проблематике церковно-государственных отношений, на котором ежедневно публикуются статьи, комментарии и новости. Это — журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России, это — оперативная аналитика актуальных церковных и церковно-государственных вопросов, это — православный взгляд на важнейшие политические, общественные, экономические и культурные проблемы; Канал «Правосудие» — СМИ уникальной направленности. Он не только информирует свою аудиторию о новостях и изменениях в правовой сфере, но прежде всего на живых и увлекательных примерах из юридической практики учит граждан отстаивать свои права в конфликтных ситуациях. Такой подход стал возможен благодаря тому, что редакция канала состоит не только из журналистов, пишущих на правовые темы, но и из юристов, прошедших курс подготовки по специальности «Судебная журналистика».

Мы обсудим самые интересные новости, проекты наших партнеров и совместную работу.

Брифинг с партнерами медиагруппы пройдет в понедельник, 31 мая, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов на этот брифинг задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55