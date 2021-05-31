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31 мая 11:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
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Тамбов, «Русская линия» и канал «Правосудие» выйдут на связь с «Патриотом»

  /   Обновлено: 31 мая 2021 10:56
Общество
Тамбов, «Русская линия» и канал «Правосудие» выйдут на связь с «Патриотом»
Медиагруппа «‎Патриот»  / 

Актуальные события и проблемы русской провинции обсудят в пресс-центре руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и партнеры медиагруппы.

С пресс-центром выйдут на связь:

  • главный редактор информационного портала «ТВОЛК городские порталы» Елена Сертакова. Сайт начал свою работу в 2012 году. Он освещает преимущественно события малых городов Тамбовской области, таких как Рассказово, Моршанск, Мичуринск, и их районов. Пользователи сайта имеют возможность сообщать о волнующих их проблемах и самостоятельно делиться интересными фактами и событиями. Это позволяет всегда иметь живую, активную аудиторию и обеспечивает широкий охват тем как на местном, так и на федеральном уровне. Сайт входит в топ-5 по рейтингам популярности СМИ Тамбовской области;
  • Анатолий Степанов, главный редактор и учредитель информационно-аналитической службы «Русская народная линия». «РНЛ» — это главный интернет-портал России по уникальной проблематике церковно-государственных отношений, на котором ежедневно публикуются статьи, комментарии и новости. Это — журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России, это — оперативная аналитика актуальных церковных и церковно-государственных вопросов, это — православный взгляд на важнейшие политические, общественные, экономические и культурные проблемы;
  • Канал «Правосудие» — СМИ уникальной направленности. Он не только информирует свою аудиторию о новостях и изменениях в правовой сфере, но прежде всего на живых и увлекательных примерах из юридической практики учит граждан отстаивать свои права в конфликтных ситуациях. Такой подход стал возможен благодаря тому, что редакция канала состоит не только из журналистов, пишущих на правовые темы, но и из юристов, прошедших курс подготовки по специальности «Судебная журналистика».

Мы обсудим самые интересные новости, проекты наших партнеров и совместную работу.

Брифинг с партнерами медиагруппы пройдет в понедельник, 31 мая, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов на этот брифинг задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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россия медиагруппа патриот
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Все новости / Общество / Тамбов, «Русская линия» и канал «Правосудие» выйдут на связь с «Патриотом»
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