Минпросвещения РФ рассчитывает начать новый учебный год в очном формате

Москва, 31 мая. Минпросвещения РФ планирует начать новый учебный год в российских образовательных учреждениях в традиционном формате.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В министерстве рассчитывают, что учебный год 2021/2022 не придется начинать в дистанционной форме. Решение будут принимать, исходя из эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — сообщил Сергей Кравчук.

До этого сообщалось, что минобрнауки Прикамья порекомендовало общеобразовательным учреждениям окончить учебный год в очно-дистанционной форме. При этом экзамены для 9 и 11 классов проведут в традиционном режиме.