Белоусов: поддержка россиян в кризис мало отразилась на инфляции

Москва, 31 мая. Денежная поддержка россиян в период кризиса мало отразилась на инфляции, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, политика государства позволила сдержать рост цен на продовольствие. Таким образом, соглашения правительства с бизнесом по стабилизации рынка сработали. Кроме того, компании собираются сдерживать стоимость товаров после окончания действия договоренностей, добавил Белоусов в интервью с РБК.

Вице-премьер также высказался о мерах по борьбе с бедностью в России. По мнению первого зампреда кабмина, проблему бедности в стране можно решить за счет специальных выплат для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.