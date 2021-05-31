«Этот день в истории». Что произошло 31 мая, праздники, факты, люди

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
Все новости
31 мая 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 31 мая, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 31 мая, праздники, факты, люди

Каждый день мы рассказываем об интересных событиях и людях, которые навсегда изменили нашу историю.

Визажисты, модели, менеджеры, телеведущие, экономисты, строители, юристы — сегодня праздник у людей разных профессий. Их всех объединяет одно — цвет волос.

31 мая — Всемирный день блондинок. Он появился, как ответ на множество шуток. Считается, что инициаторами стали блондинки-адвокаты из Америки. Коллеги-мужчины отпускали колкие анекдоты в их сторону, девушкам надоело такое отношение, и они решили бороться за свои права, доказать, что цвет волос не имеет никакого отношения к интеллекту.

Существует еще она версия возникновения праздника. В 2001 году вышел фильм «Блондинка в законе», который рассказывает историю о девушке-адвокате. Картина приобрела большую популярность и могла также послужить толчком для образования новой праздничной даты. По подсчетам ученых, через 180 лет натуральных блондинок в мире не останется. Их число продолжает сокращаться.

В этот же день 130 лет назад начал свою историю Великий Сибирский путь. В 1942 году в блокадном Ленинграде на футбольном поле встретились Динамо и ЛМЗ. А 24 года назад лидеры России и Украины подписали договор, который закрепил сотрудничество и партнерство между странами.

 

Вернуться назад

этот день в истории
Комментировать
Самое популярное
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 171378 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 151894 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 84206 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 65507 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 52887 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / ФАН-ТВ / «Этот день в истории». Что произошло 31 мая, праздники, факты, люди
Рейтинг@Mail.ru