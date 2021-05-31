«Этот день в истории». Что произошло 31 мая, праздники, факты, люди

Каждый день мы рассказываем об интересных событиях и людях, которые навсегда изменили нашу историю.

Визажисты, модели, менеджеры, телеведущие, экономисты, строители, юристы — сегодня праздник у людей разных профессий. Их всех объединяет одно — цвет волос.

31 мая — Всемирный день блондинок. Он появился, как ответ на множество шуток. Считается, что инициаторами стали блондинки-адвокаты из Америки. Коллеги-мужчины отпускали колкие анекдоты в их сторону, девушкам надоело такое отношение, и они решили бороться за свои права, доказать, что цвет волос не имеет никакого отношения к интеллекту.

Существует еще она версия возникновения праздника. В 2001 году вышел фильм «Блондинка в законе», который рассказывает историю о девушке-адвокате. Картина приобрела большую популярность и могла также послужить толчком для образования новой праздничной даты. По подсчетам ученых, через 180 лет натуральных блондинок в мире не останется. Их число продолжает сокращаться.

В этот же день 130 лет назад начал свою историю Великий Сибирский путь. В 1942 году в блокадном Ленинграде на футбольном поле встретились Динамо и ЛМЗ. А 24 года назад лидеры России и Украины подписали договор, который закрепил сотрудничество и партнерство между странами.