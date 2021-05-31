Свыше 1,5 тысячи связистов ЮВО провели масштабную тренировку по обмену данными

Москва, 31 мая. Подразделения связи Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения масштабных учений по обмену данными обеспечили связь с военными базами Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Для выполнения задач было привлечено более 1,5 тысячи связистов и около 600 единиц техники: они осуществляли скрытое перемещение техники, проводили сеансы закрытой видеоконференции и электронный обмен данными в условиях радиоподавления. Маневры проводились в соответствии с планом подготовки военнослужащих к новому учебному году. По словам начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева, главная цель заключалась в проверке профподготовки личного состава и технической исправности всех комплексов связи.

До этого похожую тренировку проводили связисты Западного военного округа (ЗВО) — военнослужащие воинских частей и соединений Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО отработали организацию защищенной связи между подразделениями и командными пунктами.