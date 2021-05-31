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31 мая 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
11:00
Общество
Туристка из России объяснила, кому не подходит отдых в Абхазии
11:00
Общество
Выпускники школ ДНР впервые сдают ЕГЭ
11:00
Спорт
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
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Свыше 1,5 тысячи связистов ЮВО провели масштабную тренировку по обмену данными

Армия
Свыше 1,5 тысячи связистов ЮВО провели масштабную тренировку по обмену данными
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 31 мая. Подразделения связи Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения масштабных учений по обмену данными обеспечили связь с военными базами Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Для выполнения задач было привлечено более 1,5 тысячи связистов и около 600 единиц техники: они осуществляли скрытое перемещение техники, проводили сеансы закрытой видеоконференции и электронный обмен данными в условиях радиоподавления. Маневры проводились в соответствии с планом подготовки военнослужащих к новому учебному году. По словам начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева, главная цель заключалась в проверке профподготовки личного состава и технической исправности всех комплексов связи.

До этого похожую тренировку проводили связисты Западного военного округа (ЗВО) — военнослужащие воинских частей и соединений Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО отработали организацию защищенной связи между подразделениями и командными пунктами.

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учения юво связисты
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Все новости / Армия / Свыше 1,5 тысячи связистов ЮВО провели масштабную тренировку по обмену данными
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