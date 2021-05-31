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31 мая 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
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Ведущий ток-шоу «60 минут» выиграл праймериз ЕР в Кунцевском округе Москвы

Политика
Ведущий ток-шоу «60 минут» выиграл праймериз ЕР в Кунцевском округе Москвы
Pr Scr youtube.com  /  «60 минут»

Москва, 31 мая. Победу в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ по Кунцевскому одномандатному округу одержал телеведущий Евгений Попов.

Результаты плебисцита свидетельствуют, что ведущий ток-шоу «60 минут» занял первое место в округе, набрав 17 575 голосов. Второе место заняла председатель правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Рублевское шоссе, 18-1» Лилия Пасечник с 11 943 голосами избирателей, а на третьем месте — пенсионерка Вера Жигалова (10 766).

Ранее депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России», сообщала «Национальная служба новостей».

Помимо этого, сообщалось, что партия начала подводить результаты праймериз. ЕР дала старт соединению электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования, после чего начнет оценивать результаты.

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единая россия госдума рф попов
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Все новости / Политика / Ведущий ток-шоу «60 минут» выиграл праймериз ЕР в Кунцевском округе Москвы
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