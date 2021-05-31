Ведущий ток-шоу «60 минут» выиграл праймериз ЕР в Кунцевском округе Москвы

Москва, 31 мая. Победу в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ по Кунцевскому одномандатному округу одержал телеведущий Евгений Попов.

Результаты плебисцита свидетельствуют, что ведущий ток-шоу «60 минут» занял первое место в округе, набрав 17 575 голосов. Второе место заняла председатель правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Рублевское шоссе, 18-1» Лилия Пасечник с 11 943 голосами избирателей, а на третьем месте — пенсионерка Вера Жигалова (10 766).

Ранее депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России», сообщала «Национальная служба новостей».

Помимо этого, сообщалось, что партия начала подводить результаты праймериз. ЕР дала старт соединению электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования, после чего начнет оценивать результаты.