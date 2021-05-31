Немецкие СМИ привели два доказательства военного альянса России и Китая

Берлин, 31 мая. Чрезмерная активность США подтолкнула Россию и Китай к созданию военного альянса, который потеснит американцев на мировой арене, рассказал немецкий политолог Йоахим Краузе.

В комментарии для Die Welt аналитик отметил, что есть конкретные подтверждения того, что альянс двух держав «уже стал реальностью». Прежде всего, в Китай регулярно поставляется новейшее вооружение. Россия и Китай активно проводят совместные учения. Кроме того, как утверждает Краузе, Пекин стал оказывать усиленное давление на Тайвань, когда Москва развернула маневры у российско-украинской границы. Эксперт уверен, что таким образом Китай продемонстрировал готовность оказать России военную помощь.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», — продолжил Краузе.

Таким образом объединение России и Китая в альянс мотивировано единой целью — вытеснить США. При этом их совокупная мощь серьезно превосходят американскую, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ни деньги, ни добрососедские отношения не помогли Пекину выведать у Москвы уникальную военную технологию. Это было необходимо Китаю для строительства собственных авианосцев.