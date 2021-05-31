СК опубликовал фото оружия екатеринбургского стрелка

Екатеринбург, 31 мая. Следственный комитет РФ опубликовал фотографии оружия, из которого мужчина стрелял по людям с балкона своей квартиры.

Екатеринбуржец обстреливал прохожих и проезжающие мимо автомобили из охотничьего карабина. На месте происшествия собрали около 70 гильз, их направили на экспертизу.

В результате инцидента ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, который приехал на вызов. По информации ФАН, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Подозреваемому может грозить пожизненное заключение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.