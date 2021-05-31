Двух тонувших в Волге мужчин спасли в Марий Эл

Йошкар-Ола, 31 мая. Мужчин, которые едва не утонули в реке, благополучно спасли сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС).

Инцидент произошел на Волге около поселка Кокшайск. Сообщение о мужчинах, которым требуется помощь, поступило в диспетчерскую службу МАСС в 10:10 по местному времени.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили тонущих из воды. В настоящее время здоровью мужчин ничего не угрожает.

Автоинспекторы спасли жительницу Кировской области от падения с моста, сообщал ФАН. Женщину передали медикам, после осмотра ее отпустили домой.