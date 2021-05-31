Российский вратарь Василевский стал первой звездой матча Кубка Стэнли с «Каролиной»

Роли, 31 мая. Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Хоккеисты «Тампы» минувшей ночью выиграли стартовый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной». Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей, а его соотечественник и партнер по команде Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Голкипер сумел отразить 37 бросков. Василевский провел седьмой матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На счету голкипера пять побед при 92,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,64.

Ранее «Миннесота» предложила российскому форварду Кириллу Капризову заключить долгострое соглашение. За клуб из Сент-Пола нападающий выступает с прошлого года.