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31 мая 14:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:54
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
13:45
Общество
В Госдуме отреагировали на проект лидеров «Медиазоны» «Универ:медиа»
13:43
Политика
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
13:43
Экономика
Дагестан снова получил право вывозить баранину в центральную часть России
13:41
Общество
Очередь из грузовиков скопилась на границе Приморья и Китая
13:41
Шоу-бизнес
«Коммунисты России» требуют запретить выступления опозорившейся в Волгограде Бузовой
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Украинские радикалы припугнули власть и потребовали отпустить преступника Стерненко

Украина
Украинские радикалы припугнули власть и потребовали отпустить преступника Стерненко
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

В Киеве перед Офисом президента Украины прошла акция в поддержку националиста Сергея Стерненко, которому грозит семь лет тюрьмы. Сторонники радикала считают, что он не виновен в преступлениях, в том числе в убийстве человека, и призывают президента освободить его. Корреспондент ФАН побывала на акции и подивилась, как на Украине черное выдают за белое, не моргнув глазом.

Акция в поддержку Сергея Стерненко состоялась на Банковой уже во второй раз и оказалась не слишком массовой — на нее пришло примерно 500-600 человек. Тем не менее власти уже хорошо знали, на что способны эти мирные на вид люди.

Первая акция, состоявшаяся 20 марта, была отмечена яростными стычками с полицией, разрисовыванием дверей и стен офиса президента свастиками и нацистскими лозунгами (двери ОП до сих пор находятся на реставрации), поджиганием таблички «Президент Украины» газовой горелкой и многое другое.

Украинские радикалы припугнули власть и потребовали отпустить преступника Стерненко
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Видимо, учтя эти уроки, силовики приняли повышенные меры безопасности. Когда корреспондент ФАН вошла в правительственный квартал Киева, первое, что увидела — десятки машин полиции, ОМОН и автозаков. В отличие от предыдущего протеста, 20 марта, на этот раз сам офис президента охраняли усиленно. У входа на территорию у всех проверяли личные вещи и сканировали сумки металлодетектором. Силовики установили металлическое заграждение перед главным входом в ОП, отгородив участников акции от фасада здания, чтобы его не облили краской и не разрисовали.

По впечатлениям корреспондента ФАН, в начале акции в воздухе висело напряжение. Ведь на нее явились основные «заводилы» мартовского погрома офиса президента — националист Сергей Филимонов, известный по кличке Сын Перуна, Роман Ратушный и другие одиозные активисты. Сюда же, к офису президента, пришли экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, экс-нардеп Рады, радикал Андрей Тетерук и десятки других националистов со стажем.  

Тем не менее основу радикальной толпы составляли молодые киевляне в возрасте от 18 до 25 лет. Журналистам они заявляли, что пришли «бороться за свободу», «проверить власть на справедливость», «отстоять ценности Майдана», и несли прочую идеалистическую чушь. В руках они держали плакаты — «Сегодня его, а завтра — нас», «Свободу Стерненко!», «Диктатура не пройдет!» и так далее. На деле же все эти лозунги имели мало отношения к реальности. Ведь речь шла о том, чтобы выпустить на свободу настоящего негодяя, которого теперь отчаянно выдают за героя. 

Украинские радикалы припугнули власть и потребовали отпустить преступника Стерненко
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Кстати, националисты принесли с собой на Банковую импровизированные «двери Офиса президента», на которых воспроизвели те же надписи, которые там были на мартовской акции в поддержку Стерненко. В первую очередь — оскорбления в адрес президента Украины. Они держали плакаты «Stop Русский мир».

В феврале Сергей Стерненко был осужден на семь лет тюрьмы по двум статьям — «Разбой в составе группы лиц по предварительному сговору» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия». В обвинительном акте указано, что националист с подельником похитил одесского депутата Щербича, после чего радикалы порвали ему нос, давили плоскогубцами пальцы и стреляли над его головой из пистолета. Они похитили у жертвы 300 гривен и мобильный телефон. Апелляция по этому делу будет рассмотрена 31 мая в 14:00 в Одесском апелляционном суде.

Украинские радикалы припугнули власть и потребовали отпустить преступника Стерненко
facebook.com  / STERNENKO

Однако парадоксальность кейса Стерненко состоит в том, что на него есть еще одно уголовное дело, по гораздо более тяжкому обвинению. В мае 2018-го Стерненко, гуляя с девушкой, средь бела дня в центре Одессы повздорил с двумя горожанами. В итоге одного из них он зарезал десятком ударов ножом на глазах у прохожих. Другой одессит сумел убежать, также получив от Стерненко тяжелые ножевые ранения.

Это уголовное дело положено под сукно, а сам радикал и его сторонники нагло заявляют, что Стерненко действовал «в целях самообороны» и абсолютно невиновен. При этом у одесситов — жертв убийцы не было при себе вовсе никакого оружия.

Однако эти подробности, похоже, не сильно интересовали пришедших к офису президента националистов. Они скандировали лозунги про свободу и справедливость, а потом организовали небольшой митинг.

Украинские радикалы припугнули власть и потребовали отпустить преступника Стерненко
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Первым на нем выступил адвокат Стерненко — Виталий Коломиец. Он утверждает, что дело его подопечного — «переломный момент» в истории Украины, когда определяется, будет ли царить справедливость в этой стране.  

Затем к микрофону подошла дочь экс-министра культуры Мелания Подоляк. Она была в куртке с американским флагом. Ее отрекомендовали как подругу Сергея Стерненко. Она призвала власть к справедливости и потребовала от президента Владимира Зеленского «честного понимания ситуации вокруг Сергея». Еще одна активистка, Анна Гвоздяр, заявила, что уже семь лет «защищает Украину от всякой русни».

Периодически провокаторы заводили толпу кричалками. В эти моменты напряжение нарастало, а лица силовиков каменели. Тем не менее акция обошлась без файеров, дымовых шашек и прорывов к дверям ОП. По мнению наблюдателей, она носила предупредительный̆ характер. Ведь даже самые отмороженные активисты понимали — второй по счету погром офиса президента серьезно усложнил бы освобождение Стерненко. А его выход на свободу после нового витка насилия на Банковой означал бы для власти полную потерю лица. 

Националисты решили провести акцию подчеркнуто мирно — чтобы не закрывать для власти «окно возможностей». Интрига состоит в том, реально ли это «окно возможностей» открыто — то есть может ли убийца и похититель людей Стерненко выйти на свободу? 

Сам Стерненко уверен, что его готовятся «закрыть на долгие годы». Поэтому националисты дали понять — если Апелляционный суд Одессы в понедельник, 31 мая, не оправдает Стерненко, то последуют и другие методы протеста.

Местные эксперты расценили митинг под офисом президента как предварительную мобилизацию радикалов перед решающим судом. Испугал ли он судей̆ и офис президента — станет ясно в последний день мая.

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украина националисты стерненко акция протеста офис президента украины
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