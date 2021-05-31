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31 мая 11:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Опубликовано расписание матчей чемпионата Европы по футболу
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
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Яхтенный капитан назовет причины отставания Петербурга в мировом парусном спорте

  /   Обновлено: 31 мая 2021 10:26
Общество
Яхтенный капитан назовет причины отставания Петербурга в мировом парусном спорте
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Член Морской квалификационной комиссии АМП «Большой порт СПб», член Квалификационной комиссии ГБУ «Волго-Балт», мастер спорта международного класса по парусному спорту Сергей Тимошков объяснит, почему Санкт-Петербург еще не занял лидирующих позиций в мировом яхтинге.

Также в студии пресс-центра «Патриот» Андрей Ахметов, ведущий конструктор на верфи исторического судостроения «Полтава», капитан судна «Фортуна-2», расскажет о проблемах восстановления и строительства исторических судов.

Санкт-Петербург с момента своего основания получил звание главного морского города страны, но у яхтинга в регионе есть ряд проблем. Например, ситуация с яхтенным туризмом на территории соседних стран — заметно лучше, чем в России. Чиновники неоднократно делали заявления о том, что яхтинг в городе должен развиваться. Примечательно, что грамотно организованная яхтенная инфраструктура может приносить городу миллионы евро, но развития в этой области пока нет.

Брифинг Сергея Тимошкова пройдет в понедельник, 31 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов на этот брифинг задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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санкт-петербург яхтинг
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