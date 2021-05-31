Яхтенный капитан назовет причины отставания Петербурга в мировом парусном спорте

Член Морской квалификационной комиссии АМП «Большой порт СПб», член Квалификационной комиссии ГБУ «Волго-Балт», мастер спорта международного класса по парусному спорту Сергей Тимошков объяснит, почему Санкт-Петербург еще не занял лидирующих позиций в мировом яхтинге.

Также в студии пресс-центра «Патриот» Андрей Ахметов, ведущий конструктор на верфи исторического судостроения «Полтава», капитан судна «Фортуна-2», расскажет о проблемах восстановления и строительства исторических судов.

Санкт-Петербург с момента своего основания получил звание главного морского города страны, но у яхтинга в регионе есть ряд проблем. Например, ситуация с яхтенным туризмом на территории соседних стран — заметно лучше, чем в России. Чиновники неоднократно делали заявления о том, что яхтинг в городе должен развиваться. Примечательно, что грамотно организованная яхтенная инфраструктура может приносить городу миллионы евро, но развития в этой области пока нет.

Брифинг Сергея Тимошкова пройдет в понедельник, 31 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов на этот брифинг задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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