Социологи выяснили, о чем россияне чаще всего врут в резюме

Москва, 31 мая. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, в каких разделах резюме соискатели обычно обманывают при поиске работы.

В опросе сервиса приняли участие представители 1000 компаний из всех регионов страны. Они отметили, что в основном соискатели приукрашивают свое резюме в разделе профессиональных навыков, опыта работы и должностных обязанностей.

Почти четверть опрошенных работодателей считает, что соискатели часто лгут, когда пишут об уровне владения программным обеспечением. А данные о знании иностранных языков искажают 18% потенциальных работников, передает SuperJob.

Исследователи отмечают, что в больших компаниях менеджеры по работе с персоналом чаще сомневаются в правдоподобности данных, которые указаны в анкете. Лишь 6% работодателей не сталкивались с недостоверной информацией.

Ранее сообщалось, что ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний. Специалисты сервиса Superjob рассказали, как менеджеры по подбору персонала реагируют на грамматические ошибки в резюме.