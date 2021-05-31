Потерявшая около 200 млн рублей Успенская написала завещание

Москва, 31 мая. Королева русского шансона Любовь Успенская написала завещание. Подробности документа артистки раскрыла ее адвокат Елена Сенина в эфире телеканала НТВ.

Больше 30 лет Успенская живет в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. По закону супруги наследуют имущество друг друга после смерти в случае отсутствия завещания. Однако после того как муж артистки отсудил у нее половину состояния примерно на 200 миллионов рублей, она решила составить документ.

Адвокат Сенина стала гостьей программы «Звезды сошлись» и рассказала, что ее клиентка неоднократно пыталась наладить контакт с Плаксиным. После неудачных попыток юрист посоветовала ей оформить завещание.

«Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», — рассказала защитница.

Кроме половины всего имущества, муж Успенской тайно переписал на себя ее квартиру в Лос-Анджелесе, стоимостью около 100 миллионов рублей. Артистка долго и безуспешно пыталась разделить имущество с мужем, и теперь грозится отправить его в тюрьму.

В семейном конфликте на сторону звезды отечественного шансона встал ее брат Фима Сицкер. Мужчина поддержал известную родственницу в скандальном разделе имущества.