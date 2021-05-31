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31 мая 11:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:55
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
10:40
Происшествия
Врачи прооперировали раненную в Екатеринбурге школьницу
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Потерявшая около 200 млн рублей Успенская написала завещание

Шоу-бизнес
Потерявшая около 200 млн рублей Успенская написала завещание
wikipedia.org  /  Alex0074 / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 мая. Королева русского шансона Любовь Успенская написала завещание. Подробности документа артистки раскрыла ее адвокат Елена Сенина в эфире телеканала НТВ.

Больше 30 лет Успенская живет в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. По закону супруги наследуют имущество друг друга после смерти в случае отсутствия завещания. Однако после того как муж артистки отсудил у нее половину состояния примерно на 200 миллионов рублей, она решила составить документ.

Адвокат Сенина стала гостьей программы «Звезды сошлись» и рассказала, что ее клиентка неоднократно пыталась наладить контакт с Плаксиным. После неудачных попыток юрист посоветовала ей оформить завещание.

«Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание», — рассказала защитница.

Кроме половины всего имущества, муж Успенской тайно переписал на себя ее квартиру в Лос-Анджелесе, стоимостью около 100 миллионов рублей. Артистка долго и безуспешно пыталась разделить имущество с мужем, и теперь грозится отправить его в тюрьму.

В семейном конфликте на сторону звезды отечественного шансона встал ее брат Фима Сицкер. Мужчина поддержал известную родственницу в скандальном разделе имущества.

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наследство певица завещание успенская плаксин
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Все новости / Шоу-бизнес / Потерявшая около 200 млн рублей Успенская написала завещание
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