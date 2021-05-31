Возможность групповых вызовов появится в соцсети «ВКонтакте»

Москва, 31 мая. «ВКонтакте» планирует запустить функцию, благодаря которой пользователи смогут организовать звонки от сообществ. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе соцсети.

Согласно заявлению представителей соцсети, звонок можно будет транслировать в группу, передает агентство ТАСС. Как уточнили в пресс-службе, администраторы сообществ смогут воспользоваться новым каналом для активного общения с аудиторией.

Платформа Instagram запускает новую функцию, которая позволит скрывать счетчик отметок «Нравится» под фотографиями и видеозаписями в ленте. Как сообщалось ранее, эту информацию официально подтвердили представители соцсети.