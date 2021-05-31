Власти Китая разрешили гражданам иметь трех детей

Пекин, 31 мая. Супружеские пары в Китае смогут заводить до трех детей. Соответствующее решение о разрешении приняли власти страны.

Такая мера должна позволить остановить старение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают долгосрочным экономическим перспективам страны. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заседание политбюро, прошедшее под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

В Китае также намерены начать постепенно повышать пенсионный возраст. Реализовать такой план собираются в течение 2021–2025 годов.