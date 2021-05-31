Россиянам объяснили, как туристов обманывают на шведском столе

Москва, 31 мая. Российским путешественникам раскрыли схемы обмана, которые применяются при организации питания по системе «шведский стол».

Одна из наиболее распространенных уловок заключается в наличии на столах только тарелок маленького размера. При этом кружки подают большие. Такую посуду предоставляют в целях экономии продуктов. Чем меньше турист положит еды на тарелку, тем больше ее останется. После этого ее можно будет использовать для следующего приема пищи.

Еще одна хитрость заключается в том, что дорогостоящие блюда выставляют реже дешевых. Дорогими блюдами считаются мясные стейки или рыба.

«Никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас», — написано на портале Travel Ask.

Также в гостиницах иногда отключают кондиционеры в ресторанном зале. Это мотивирует гостей брать холодные напитки и мороженное, которые не входят в цену проживания.

До этого сообщалось, что Турция после возобновления приема российских туристов может отказаться от системы обслуживания «все включено», шведского стола и спа. Ограничительные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.