Зидан объяснил свой уход из «Реала»

Мадрид, 31 мая. Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул команду из-за отсутствия уверенности и поддержки со стороны руководства футбольного клуба.

Зидан не намерен оставлять тренерскую деятельность. Он напомнил, что в 2018 году ушел, поскольку после многочисленных побед «Реала» чувствовал необходимость нового подхода для клуба, чтобы спортсмены оставались на высочайшем уровне. В данный момент ситуация другая.

«Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь, он не предлагает мне поддержки для создания чего-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе», — приводит As слова Зидана.

Французский специалист ушел с поста главного тренера «Реала» 27 мая. На его место, по данным СМИ, могут поставить итальянца Антонио Конте. После ухода Зидан оказался в поле зрения парижского ПСЖ, передает RT.

Впервые новость об уходе француза появилась в начале мая. Игроки «Реала» говорили, что наставник устал от строгих ограничений, введенных клубом из-за пандемии, в частности, ему не нравилось готовить спортсменов на расстоянии.