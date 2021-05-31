Сотрудники ФСБ пресекли деятельность около 100 подпольных оружейников

Москва, 31 мая. ФСБ России выявила в 25 российских регионах около 100 подпольных оружейников, передает Центр общественных связей (ЦОС). Силовики изъяли 385 единиц оружия.

В результате рейдов была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Спецоперация проводилась в Москве, в республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртия, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях и в других регионах.

Среди изъятого оружия оказались три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов. Кроме того, правоохранители нашли семь самодельных взрывных устройств, артиллерийские боеприпасы и другие снаряды.

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