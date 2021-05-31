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31 мая 11:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:55
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
10:40
Происшествия
Врачи прооперировали раненную в Екатеринбурге школьницу
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Fararu: освоение Арктики жизненно важно для России

Политика
Fararu: освоение Арктики жизненно важно для России
Федеральное агентство новостей

Тегеран, 31 мая. Североатлантический альянс своими действиями вынуждает Россию наращивать присутствие в Арктике, пишет иранское издание Fararu.

Как отмечают в СМИ, со всех сторон Россию окружили недружественно настроенные страны НАТО. В таких условиях Москве удалось установить контроль над Черным морем и обеспечить выход в Средиземное. Но и Альянс не прекращает собственных попыток укрепиться здесь, совершая провокационные маневры.

Столь ожесточенное противостояние на юге заставляет Россию обращать особое внимание на север. Таяние льдов в Северном ледовитом океане делают Россию уязвимее, лишая ее естественной защиты. Но Владимир Путин стал действовать на опережение. Он использовал фактор изменения климата, чтобы укрепить российское присутствие в Арктике.

Такой ход для России жизненно необходим, подчеркивают в иранском издании. Теперь подводные лодки и военные корабли ВМФ РФ активно патрулируют регион, мешая попыткам США закрепиться в Арктике. Как следствие, на карте появился еще один регион, где две сверхдержавы столкнулись в противостоянии. России и США придется предпринять множество усилий, чтобы не спровоцировать полноценный военный конфликт.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены участившимися учениями российского флота в Баренцевом море. При этом в The National Interest вспомнили слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о законности действий российских военных на территории Арктики. По словам дипломата, Москва имеет право сама определять меры по обеспечению безопасности своих границ.

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путин россия арктика
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