Fararu: освоение Арктики жизненно важно для России

Тегеран, 31 мая. Североатлантический альянс своими действиями вынуждает Россию наращивать присутствие в Арктике, пишет иранское издание Fararu.

Как отмечают в СМИ, со всех сторон Россию окружили недружественно настроенные страны НАТО. В таких условиях Москве удалось установить контроль над Черным морем и обеспечить выход в Средиземное. Но и Альянс не прекращает собственных попыток укрепиться здесь, совершая провокационные маневры.

Столь ожесточенное противостояние на юге заставляет Россию обращать особое внимание на север. Таяние льдов в Северном ледовитом океане делают Россию уязвимее, лишая ее естественной защиты. Но Владимир Путин стал действовать на опережение. Он использовал фактор изменения климата, чтобы укрепить российское присутствие в Арктике.

Такой ход для России жизненно необходим, подчеркивают в иранском издании. Теперь подводные лодки и военные корабли ВМФ РФ активно патрулируют регион, мешая попыткам США закрепиться в Арктике. Как следствие, на карте появился еще один регион, где две сверхдержавы столкнулись в противостоянии. России и США придется предпринять множество усилий, чтобы не спровоцировать полноценный военный конфликт.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены участившимися учениями российского флота в Баренцевом море. При этом в The National Interest вспомнили слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о законности действий российских военных на территории Арктики. По словам дипломата, Москва имеет право сама определять меры по обеспечению безопасности своих границ.