Группа ученых наткнулась на большие залежи ртути в глубинах Тихого океана

Москва, 31 мая. Аномальное количество ртути обнаружилось в самых глубоких впадинах Тихого океана. Открытие сделали специалисты международной группы ученых.

Согласно оценкам экспертов, показатели токсичного металла на глубине океана оказались значительнее, чем в сильно загрязненных промышленных районах. Исследователи взяли осадок из системы траншей Атакама у побережья Чили и проанализировали его химический состав.

«Мы показали, что отложения в океанских впадинах являются «горячими точками» накопления ртути, причем темпы накопления во много раз выше, чем считалось ранее», — отметили эксперты.

Концентрация ртути в пробах оказалась выше, чем в любом другом глубоководном отложении. Ученые уверены, что это говорит об увеличенном влиянии людей на окружающую среду. Как отмечают эксперты, сейчас ртуть удаляется из биосферы, но в глубоководных впадинах ее может быть очень много.

Оценить качество питьевой воды по нескольким основным параметрам можно и без помощи экспертов, в домашних условиях. Как сообщалось ранее, об этом рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.